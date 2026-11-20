Marc Coucke était de passage sur la chaîne VTM ce soir. Sur le plateau de l'émission 'Happy Hour', il a fait face à la question désormais rituelle : Romelu Lukaku signera-t-il à Anderlecht au prochain mercato ?

En cette période compliquée pour Romelu Lukaku sur le plan sportif, les supporters d'Anderlecht sont de plus en plus à le penser : si Big Rom veut revenir à la maison en ayant un véritable impact sur le terrain, c'est maintenant !

Seulement, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges s'est engagé au Fenerbahçe l'été dernier. Un départ anticipé vers le Lotto Park est-il à l'ordre du jour après son début de saison difficile ? Marc Coucke s'est exprimé sur le sujet.

"Non", a-t-il coupé court au micro de VTM. "Il est toujours sous contrat avec Fenerbahçe et, à ce titre également, il est très loyal. Il ne quittera pas la Turquie comme un voleur dans la nuit".

Pas question d'un transfert cet hiver

Plus tôt dans la journée, Vitor Bruno avait déjà tempéré les premières attentes en vue du mercato d'hiver, déclarant qu'il disposait déjà 'de trois Lukaku en pointe'.



Coucke confirme donc, en témoignant de tout son respect pour la légende de la maison : "Quand je lui ai rendu visite à Naples en début d'année, j'ai vu à quel point il travaille dur pour sa rééducation, jour et nuit. On verra bien, mais il mérite certainement des adieux plus beaux. Un but décisif en finale de Coupe de Belgique, par exemple".