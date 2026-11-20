En conférence de presse, Vitor Bruno a été invité à s'expliquer sur des thématiques assez diverses. Parmi elles, le retour attendu de Romelu Lukaku.

Outre les inévitables questions sur l'erreur administrative sur la dernière feuille de match anderlechtoise, l'actu foot a également valu à Vitor Bruno de s'exprimer sur le cas Romelu Lukaku. Autour du Lotto Park, les interprétations des conséquences de sa retraite internationale sur son retour au club vont bon train.

Vitor Bruno amusé

"Je savais que cette question allait arriver", rigole d'ailleurs l'entraîneur des Mauves. "Lukaku est une icône, une idole, un modèle, une source d'inspiration. Il a procuré tant de joie à tant de Belges", commence-t-il, cité par Het Laatste Nieuws.

"Mais pour l'instant, il n'est pas une cible réaliste pour Anderlecht. Lukaku n'est vraiment pas à l'ordre du jour au sein du club en ce moment", poursuit-il.

Déjà pas mal de choix en attaque

Le Portugais ne veut pas fermer de porte, mais ne pas en ouvrir plus que nécessaire : "À moins qu'il ne veuille vraiment venir, bien sûr. Mais alors, il devra faire ses preuves et se battre pour sa place, comme tous les autres. Et j'ai déjà trois Lukaku dans mon équipe. J'ai trois attaquants qui travaillent dur pour leur place".



On ne saurait lui donner tort : avec Tawfik Bentayeb, Mihajlo Cvetković et Danylo Sikan, Vitor Bruno doit déjà prendre des décisions qui fâchent. Sans oublier Adriano Bertaccini, pas considéré comme un numéro neuf dans son raisonnement.