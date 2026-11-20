Andy Najar est en grande forme. L'ancien arrière droit d'Anderlecht impressionne en Major League Soccer et a reçu les éloges d'une vieille connaissance. Sacha Kljestan, son coéquipier durant plusieurs années à Bruxelles et aujourd'hui analyste pour Apple TV, est particulièrement impressionné par son retour au sommet.

"Andy était un formidable coéquipier à Anderlecht. Après tant de graves blessures en Belgique, je ne pensais pas qu'il reviendrait un jour à son meilleur niveau.

"Mais regardez-le maintenant : il est de retour et joue peut-être le meilleur football de sa carrière", déclare Sacha Kljestan au sujet d'Andy Najar, qui évolue désormais à Nashville.

Le Hondurien a traversé des périodes difficiles dans sa carrière, étant victime de blessures à répétition à Anderlecht et dans ses futurs clubs. Mais après des passages à DC United et à l'Olimpia, au Honduras, il est revenu en MLS, à Nashville, en 2025.

Andy Najar, un joueur à part

"Je le considère comme un numéro 10 qui joue arrière droit", affirme Kljestan. "Je viens de voter pour lui dans le MLS Best XI, car il est fantastique. Je suis particulièrement fier et heureux du succès qu'il connaît aujourd'hui. C'est un joueur phénoménal."



Sous les couleurs du RSC Anderlecht, Andy Najar a tout de même disputé 165 matchs malgré ses nombreuses blessures, inscrivant 14 buts et délivrant 16 passes décisives. Il était l'un des chouchous du Lotto Park à l'époque.