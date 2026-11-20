Pour le grand retour de Vincent Kompany sur le banc, le Bayern Munich a été contraint au partage par Cologne. Pire, les Bavarois ont perdu Harry Kane et Michael Olise sur blessure.

L'Allianz Arena n'avait d'yeux que pour lui : un peu moins d'un mois après son malaise à l'entraînement, Vincent Kompany a regagné son banc de touche. Malgré son attelle, Vince the Prince était manifestement content d'être là, où sa place a toujours été.

Pas la soirée espéree à Munich

Les premières minutes n'étaient pourtant guère enthousiasmantes : Cologne a gâché la fête en ouvrant le score en contre dans le premier quart d'heure, Harry Kane est ensuite sorti blessé.

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Mais à force de combiner aux alentours du rectangle adverse, le Bayern a fini par trouver la faille. C'est des pieds de Nathaniel Brown que l'égalisation survient, d'une frappe du gauche déclenchée de l'extérieur du rectangle (36e, 1-1).

Dortmund en tête à l'issue du week-end ?

Les soucis bavarois n'étaient pas terminés pour autant : après Kane, c'est Michael Olise qui a dû abandonner ses coéquipiers à la pause. Le Français s'est tordu la cheville et a quitté le stade avec des béquilles.

Autant de coups durs qui ont déréglé le Rekordmeister : les hommes de Vincent Kompany avaient beau s'arroger la possession, c'est bien Cologne qui s'est ménagé les meilleures occasions de la deuxième mi-temps.

Si bien que le quatorzième de Bundesliga a tenu son partage jusqu'au bout ! Kompany rêvait d'un autre scneario pour son retour, son Bayern prend un point d'avance sur Dortmund mais pourrait bien perdre la tête du classement en cas de victoire du BVB à Mönchengladbach demain après-midi.