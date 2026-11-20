Au Club de Bruges, Mamadou Diakhon reste un sujet de conversation assez clivant. Le jeune ailier a indéniablement des qualités, mais son manque de maturité lui a fait perdre des points auprès d'Ivan Leko. Et il va falloir se lever tôt pour regagner sa confiance.

Mécontent d’avoir appris qu’il ne serait pas titularisé face à Anderlecht, Mamadou Diakhon avait claqué la porte de l’entraînement du Club de Bruges peu avant la trêve internationale, ce qui lui avait valu d’être écarté du groupe.

Les Blauw & Zwart avaient infligé une amende à leur ailier franco-sénégalais, tout en précisant que son avenir au club n’était pas remis en cause et qu’il pourrait revenir après la trêve en l’absence de nouvel incident.

Le joueur s'est tiré une balle dans le pied

Diakhon n'a pas été renvoyé dans le noyau B mais devra mettre les bouchées doubles : "Il fait de son mieux. Mais ce qui est fait est fait. Ce genre de choses n'est pas normal dans un sport collectif. Tout le monde fait des erreurs. Et puis, on a droit à une deuxième, voire une troisième chance. C'est maintenant à Diakhon de la saisir sur le terrain", avance Ivan Leko en conférence de presse, cité par Het Nieuwsblad.

Pour lui, son ailier devrait s'inspirer des leaders du noyau : "Écoutez : certains joueurs se donnent corps et âme pour l'équipe. Mechele a joué avec le nez cassé à l'Inter, Spileers a tenu 90 minutes à La Louvière malgré une blessure, et Vanaken est même entré en jeu avec une grave entorse à la cheville. Je donnerais ma vie pour des joueurs comme ça".



Diakhon n'a pas la même place dans l'estime du coach : "Si tu te mets au-dessus de l'équipe, tu descends en grade avec moi. La porte reste ouverte pour Diakhon. Mais si tu agis ainsi, tu perds en crédibilité auprès de l'équipe, du staff, de tout le monde. Plus tu me donnes, plus tu es apprécié. Donc, cela a clairement eu un impact. Son statut à mes yeux n'est plus le même qu'avant cet incident".