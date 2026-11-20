"Très spécial pour moi" : Van Bommel ému à l'idée de ce Belgique - Allemagne
Photo: © Photonews
La Belgique défiera donc l'Allemagne en quart de finale de la Ligue des Nations. Pierre Locht, le directeur sportif de la fédération s'attendait à du lourd et n'a pas été déçu. Mark van Bommel a également réagi officiellement.
Belgique - Allemagne, un match spécial pour Mark van Bommel
Outre notre directeur sportif fédéral Pierre Locht, Mark van Bommel a également réagi au tirage au sort de ce quart de finale de Ligue des Nations. "L'Allemagne est une grande nation du football et une équipe en pleine reconstruction, tout comme nous. On veut se mesurer à de tels adversaires. On devra être à notre meilleur niveau pour atteindre le Final Four", réagit le Néerlandais sur le site de la fédération.
Van Bommel va ainsi retrouver Jürgen Klopp, un entraîneur défié lors de sa carrière de joueur, à l'occasion de ses 187 matchs disputés pour le Bayern Munich. "C'est un tirage spécial pour moi après avoir joué quatre ans et demi en Allemagne", confirme-t-il.
First reactions to the Nations League quarter-final draw. 🎙️ https://t.co/QpPikzv3GK— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 20, 2026
La Belgique défiera donc l'Allemagne en quart de finale de la Ligue des Nations. Pierre Locht, le directeur sportif de la fédération s'attendait à du lourd et n'a pas été déçu.
Lorsque le tirage au sort a désigné l'Allemagne comme adversaire des Diables Rouges en Ligue des Nations, Simon Mignolet et Pierre Locht ont pris acte, avec un léger sourire en coin.
"Nous savions que nous affronterions une grande équipe, et l'Allemagne en est une. C'est l'une des grandes puissances européennes et un adversaire prestigieux", confirme Locht, relayé par Sporza.
Les Allemands n'inspirent que du respect à notre directeur sportif fédéral. "Ils ont remporté leur groupe et ont réalisé une prestation impressionnante lors de leur dernier match contre les Pays-Bas. Sous la direction de Jürgen Klopp, une nouvelle dynamique s'est installée. C'est un match magnifique et nous le respectons, mais nous pouvons aussi aborder cette rencontre avec confiance et ambition".
Une affiche déjà très attendue
Les derniers matchs permettent en effet aux Diables de se présenter sans complexe : "Nous avons clairement progressé par rapport à la précédente Ligue des Nations. Les joueurs sont capables de mettre en valeur leurs qualités sur le terrain et de réaliser une belle performance collective. C'est plus difficile lorsqu'on est dos au mur, mais c'est précisément pour cela que la victoire en Italie a été un signal fort : les joueurs se sentent bien au sein de l'équipe".
En tant que directeur technique, Simon Mignolet vivra quant à lui des retrouvailles, celles avec Jürgen Klopp, avec qui il a disputé pas moins de 100 matchs avec Liverpool. "Peut-être qu'il pourra donner quelques indications sur Klopp au coach", sourit Locht. Van Bommel a toutefois déjà lui aussi croisé le sélectionneur allemand lorsqu'il évoluait au Bayern Munich.
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