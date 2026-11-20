"Très spécial pour moi" : Van Bommel ému à l'idée de ce Belgique - Allemagne

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La Belgique défiera donc l'Allemagne en quart de finale de la Ligue des Nations. Pierre Locht, le directeur sportif de la fédération s'attendait à du lourd et n'a pas été déçu. Mark van Bommel a également réagi officiellement.