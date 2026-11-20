Le retour de Romelu Lukaku au RSC Anderlecht est un véritable serpent de mer du côté du Lotto Park. L'été dernier, c'était trop tôt pour que le fils prodige revienne au bercail ; mais après quelques mois compliqués, l'espoir est désormais permis. Les supporters des Mauve & Blanc seront-ils encore une fois déçus ?

Le transfert de Romelu Lukaku au Fenerbahçe ne se passe pas aussi bien que prévu. Arrivé en retard sur le plan physique, le Belge a travaillé dur pour revenir dans le coup mais peine à retrouver son meilleur niveau, et ses prestations ne convainquent pas en Turquie.

Un départ dès ce mercato hivernal est donc évoqué, et plusieurs clubs sont évoqués. Mais aucune rumeur n'envoie actuellement Romelu Lukaku au RSC Anderlecht : les médias turcs parlent plutôt de la MLS, où trois clubs seraient sur le coup. L'un d'eux est le FC Cincinnati, qui avait déjà tenté d'attirer le Diable Rouge l'été dernier. Aucun accord n'avait alors été trouvé, mais le club américain n'aurait pas abandonné.

Anderlecht va-t-il devoir encore patienter?

Selon TRT Spor, deux autres clubs nord-américains seraient intéressés par l'attaquant de 33 ans, en plus de Cincinnati. L'identité de ces équipes n'est cependant pas encore connue.

Un retour à Anderlecht reste également un véritable marronier. Lukaku n'a jamais caché qu'il souhaitait un jour rejouer pour les Mauve et Blanc, mais l'été passé, il s'estimait encore capable de jouer à un niveau plus élevé. Depuis, son enthousiasme a été un peu douché, et ce y compris en sélection, où il a fini par jeter l'éponge.



Les prochains mois pourraient donc être importants pour l'avenir de Big Rom. Mais si cette fois, il venait encore à repousser ce retour "à la maison" qu'il promet depuis longtemps déjà, les supporters du RSCA risquent progressivement de perdre patience...