Ian Evatt se souviendra de son 45e anniversaire. Jeudi matin, Blackpool lui a souhaité un bon anniversaire. À peine sept heures plus tard, le club a annoncé le licenciement de son entraîneur.

Blackpool a mis fin à sa collaboration avec Ian Evatt après une série de résultats décevants. Avec une seule victoire lors de ses dix derniers matchs, le club occupe la 20e place de League One, la troisième division anglaise.

Les résultats ont coûté son poste à Ian Evatt

En poste depuis octobre 2025, Evatt avait pour mission de rendre l’équipe à nouveau compétitive. Blackpool n’a toutefois jamais trouvé la régularité attendue, et les mauvais résultats des dernières semaines ont fini par convaincre la direction de se séparer de son entraîneur.

Le moment choisi pour l’annoncer a rendu la séparation singulière. Jeudi matin, le club avait publiquement souhaité un bon anniversaire à Evatt. Sept heures plus tard, il annonçait son licenciement.

Blackpool doit désormais se relancer

À 45 ans, Ian Evatt possède déjà une solide expérience du football anglais. Il s’était fait un nom à Barrow avant de diriger les Bolton Wanderers durant plusieurs saisons.

Son passage à Blackpool s’achève après un peu plus d’un an. Le club doit désormais trouver un successeur capable d’éloigner l’équipe de la zone de relégation.





Happy Birthday to our Head Coach, Ian Evatt. 🎂 Have a great day, Gaffer! 🍊 #UTMP | @Beaverbrooks https://t.co/yp8FOTiBkC — Blackpool FC (@BlackpoolFC) November 19, 2026