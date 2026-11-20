En Équateur, un footballeur a reçu une sanction particulièrement lourde après un incident violent lors d'un match de troisième division. Jhon Perlaza a été suspendu pour... huit ans après avoir frappé un arbitre assistant à la tête avec une pierre.

L'incident s'est produit en octobre, durant le temps additionnel. Jhon Perlaza se trouvait alors sur le banc des remplaçants, mais il a soudainement pété les plombs. Il a ramassé une pierre et l'a lancée en direction de l'arbitre assistant Lenin Giovanni Ojeda Núñez, qui se trouvait à proximité.

L'arbitre assistant s'est immédiatement écroulé et a subi de graves blessures. Il a même dû être opéré et, selon les médias locaux, n'a pas pu travailler pendant soixante jours. La rencontre a été immédiatement arrêtée après l'attaque.

Suspension jusqu'en octobre 2034

La fédération équatorienne de football a désormais infligé à Perlaza une suspension jusqu'au 19 octobre 2034. Cela signifie qu'il ne pourra exercer aucune activité liée au football pendant huit ans. La FIFA peut faire reconnaître cette sanction au niveau international, ce qui l'empêcherait de rejoindre facilement un club étranger.

Son club, Ciudad de Yantzaza, n'échappe pas non plus aux sanctions. Il devra payer une amende de 2 000 dollars et rembourser environ 4 400 dollars de frais médicaux. De plus, le club s'est vu infliger trois matchs à huis clos.



Après l'incident, le club avait déjà annoncé vouloir se séparer de Perlaza. La décision n'est toutefois pas encore définitive : le joueur comme Ciudad de Yantzaza peuvent faire appel.