La retraite internationale de Romelu Lukaku le lendemain de Belgique - Italie a surpris tout le monde. Ou presque : quelqu'un avait compris avant même la rencontre ce qui se tramait. Et pourtant, il lui a fallu un peu de temps pour réaliser.

Y a-t-il vraiment un bon moment pour annoncer sa retraite internationale ? Toujours est-il que le timing de celle de Romelu Lukaku, tombée le lendemain de la victoire 4-1 contre l'Italie, a surpris.

Tout le monde avait été pris de court : le staff et les représentants de la fédération avaient même dû attendre dans le couloir pendant que Big Rom expliquait sa décision dans le vestiaire. Jean Kindermans, lui, savait.

Au moment de l'annonce officielle, le formateur anderlechtois n'est pas tombé des nues : "J'étais à Neerpede et n'ai pas été ému ou surpris. Je l'ai su quelques heures avant la rencontre", explique-t-il au micro de DAZN.

Un gros indice avant le match

Les deux hommes sont toujours en contact : "Nous nous envoyons souvent un petit message. Le mien était très court, c'était simplement 'Bonne chance dans ton Bruxelles'. Il m'a surpris en répondant 'Tout donner une dernière fois'. Je n'ai pas tout de suite compris ce que ça signifiait".

Le déclic intervient devant sa télévision : "En voyant les images de la fin du match, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Je l'ai vu tout de suite. À son attitude. Je lui ai alors envoyé un message, espérant que ce n'était pas un choix émotionnel. Il m'a rassuré".





La décision semble bel et bien définitive. "Je connais très bien Romelu. Tu ne pourras pas le convaincre si facilement de revenir dessus. Je ne pense pas".