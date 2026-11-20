Saint-Trond a trouvé une solution assez inédite pour les supporters qui se rendront en Croatie la semaine prochaine. Bien que le match de Conférence League contre l’Hajduk Split doive se jouer à huis clos, 195 fans trudonnaires pourront tout de même entrer dans le stade. Mais ce n'est rien comparé à l'astuce dénichée par son adversaire pour ne pas jouer dans un stade vide.

Quelque 500 supporters avaient déjà réservé leur voyage à Split lorsque l’UEFA a décidé que le match se déroulerait sans public. Cette sanction fait suite à des incidents impliquant des supporters croates lors du match contre l’Ajax.

À la grande frustration de la STVV, 8 000 jeunes supporters de l’Hajduk pourront finalement être présents. En effet, une faille du règlement UEFA permet d'accueillir gratuitement des enfants de moins de 14 ans.

Le huis clos le moins respecté de la saison

Une situation qui n'a pas fait rire Saint-Trond : "Cette communication va à l’encontre de tout sentiment de justice", déplorent les Canaris dans Het Belang van Limburg. Le club juge incompréhensible que ses propres supporters soient exclus, alors que l’Hajduk peut tout de même accueillir du public grâce à une exception pour les enfants de moins de 14 ans.

La STVV a entre-temps tenté d’obtenir le remboursement des billets d’avion des supporters concernés, mais s’est heurtée à un refus de la part de Lufthansa Group et Croatia Airlines. L’UEFA et la fédération belge ont également été interpellées. "Nous ne pouvons pas accepter autant d’hypocrisie", réagit sèchement le club.

Saint-Trond paie 195 billets à ses supporters

La STVV fait donc désormais lui aussi usage d’une disposition du règlement de l’UEFA. Les clubs visiteurs peuvent en effet réclamer des billets VIP, même lors de matchs à huis clos. Les Limbourgeous ont acheté les 195 places disponibles, qui coûtent normalement 80 euros chacune, et les distribueront gratuitement aux supporters concernés.





S’il y a plus de 195 candidats, un tirage au sort sera organisé le dimanche 22 novembre. Les supporters qui ne se rendront pas en Croatie pourront suivre le match jeudi soir sur écran géant dans la Tribune Est du Stayen.