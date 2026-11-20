Nouveau rebondissement dans le dossier du Topper entre le Club de Bruges et Anderlecht. Alors que le Sporting risque de perdre sur tapis vert pour avoir inscrit trop peu de joueurs formés en Belgique sur la feuille de match, l’Union Saint-Gilloise s’est constituée partie civile.

Anderlecht pourrait perdre sur tapis vert le premier Topper de la saison. En cause, le nombre de joueurs formés en Belgique inscrits sur la feuille de match des Mauves, inférieur au quota réglementaire.

Le Sporting avait pourtant tenu le Club de Bruges en échec au Jan Breydel (1-1). Ce point est désormais menacé depuis que les Blauw-Zwart ont porté l’affaire devant la Fédération belge de football.

Le Conseil disciplinaire entendra les deux clubs ce vendredi 20 novembre à 13 h. L’audience intéresse aussi un troisième acteur de la lutte pour le titre.

L’Union Saint-Gilloise veut faire entendre sa voix

Selon Het Nieuwsblad, l’Union Saint-Gilloise s’est constituée partie civile dans le dossier. Le club bruxellois saura ce vendredi si sa demande est jugée recevable. Si elle l’est, il pourra présenter ses arguments lors de l’audience.



L’enjeu est clair pour les Unionistes. Une victoire sur tapis vert rapporterait deux points supplémentaires au Club de Bruges, un écart qui pourrait peser dans la course au titre. Reste à savoir si le Conseil disciplinaire rendra sa décision à l’issue de l’audience.