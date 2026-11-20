Sven Vandenbroeck s'est présenté à sa première conférence de presse d'avant-match en tant qu'entraîneur de La Louvière. Il fait le point sur ses premiers pas chez les Loups.

Contrairement à ce qui se faisait précédemment, Sven Vandenbroeck ne se présentera pas le jeudi mais bien le vendredi face à la presse. Même quand le match a lieu le lendemain, comme ce sera le cas demain à Genk.

Après son point presse de présentation, le nouveau coach est revenu à l'Easi Arena pour préfacer la rencontre. Mais aussi pour faire le point sur ses premiers jours forcément excitants avec son nouveau groupe.

Sven Vandenbroeck doit aider les Loups à retrouver confiance

"Il y a eu de nombreux meetings avec le staff pour savoir qui fait quoi, comment cela se passait auparavant, pour mettre tout le monde dans son nouveau rôle", confirme-t-il, dans des propos relayés par Le Soir.

"Tout s’est bien passé et la seule chose qui m’a dérangé, c’est la pluie parce qu’on s’est entraîné sur gazon", poursuit-il, regrettant presque que ces trombes d'eau soient tombées la semaine précédant un déplacement et non un match sur le synthétique de l'Easi Arena.

Des ajustements, mais pas encore de révolution

Mais cela n'a pas empêcher les troupes de travailler dur : "On a passé beaucoup de temps ensemble sur le terrain et à côté, on a essayé de résoudre quelques soucis et de modifier quelques principes de base. J’ai observé le comportement du groupe, y compris pour savoir qui arrivait en avance ou tout pile aux rendez-vous. Une semaine, c’est court, mais j’ai quand même une image claire du style de jeu de Genk et de la façon dont on va se présenter là-bas".





Faut-il s'attendre a du changement ? "Des joueurs vont peut-être devenir titulaires et d’autres remplaçants mais il ne faut pas changer pour changer, je trouve qu’il y avait des bonnes choses. Les changements seront surtout opérés par rapport à mes principes et sur une semaine, tu ne vas pas changer grand-chose. Je trouve qu’il n’y a aucun joueur qui est en dessous. Le groupe est assez cohérent et compétitif".

Sven Vandenbroeck a conclu avec un mot à l'attention des supporters : "Je les connais et je sais qu’ils sont très attachés à leur région, à leur club. À domicile, ce sera une force de les avoir mais ils se déplacent aussi en nombre. Cela fait toujours mal au cœur quand cela tourne mal et je comprends leur déception actuelle. On se prépare pour être plus compétitif ".