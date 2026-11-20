Le football belge avait les yeux rivés sur Nyon pour le tirage au sort de la phase finale de la Ligue des Nations. Un tirage qui a rendu son verdict : les Diables Rouges seront opposé à l'Allemagne en quart de finale.

Deuxième du groupe A, grâce à sa victoire 4-1 face à l'Italie dimanche, la Belgique attendait de connaître son adversaire pour les quarts de finale de la cinquième édition de Ligue des Nations.

Le tirage au sort vient d'avoir eu lieu à Nyon, au siège de l'UEFA. Sa modalité était simple : les deuxièmes de groupes pouvaient être opposé aux premiers des trois autres groupes. Les Diables rouges pouvaient donc se mesurer à l'Allemagne (groupe 2), à l'Angleterre (groupe 3) ou au Portugal (groupe 4).

Un duel entre voisins

Et c'est l'Allemagne que le tirage au sort a désigné comme adversaire. Sous les yeux de Simon Mignolet et Pierre Locht, les Diables ont hérité de la seule équipe du pot 1 qui n'avait pas encore été tirée, cela nous vaudra donc un joli match dans le match entre Mark van Bommel et Jürgen Klopp. Avec autant de succès que lors du premier match de l'ère Tedesco (victoire 2-3 chez nos voisins teutons) ?

La rencontre se jouera sous forme d'aller-retour du 25 au 30 mars 2027. La Belgique accueillera la manche aller en tant que 2e de groupe, l'Allemagne ayant l'avantage de disputer le retour à domicile.



Dans les autres matchs, la France sera opposée à l'Espagne, l'Angleterre et la Norvège croiseront le fer, tandis que le Portugal se frottera aux Pays-Bas. Si les Diables venaient à se qualifier, ils joueraient contre le vainqueur d'Angleterre - Norvège en demi-finale.