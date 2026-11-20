Hugo Broos, David Hubert, Vincent Kompany et Ivan Leko sont les quatre nommés pour le Trophée Raymond Goethals. Cette distinction récompense chaque année l’entraîneur dont la méthode de travail se rapproche le plus de celle du légendaire coach belge.

Les quatre candidats se sont distingués lors du premier tour de vote. Hugo Broos a notamment mené l’Afrique du Sud au deuxième tour de la Coupe du monde avant d’annoncer sa retraite à 74 ans.

Kompany peut conserver son trophée, Leko est aussi en lice

Pour sa première saison à la tête de l’Union Saint-Gilloise, David Hubert a remporté la Coupe de Belgique et terminé deuxième du championnat. Vincent Kompany a, lui, décroché un deuxième titre consécutif en Bundesliga avec le Bayern Munich, auquel il a ajouté la Coupe d’Allemagne.

Ivan Leko a conduit le Club de Bruges au titre de champion de Belgique. Le Croate s’est également illustré sur la scène européenne grâce aux prestations des Blauw-Zwart en Ligue des champions. Lauréat l’an dernier, Kompany pourrait remporter le trophée pour la deuxième année de suite.

Trois attaquants en lice pour le Prix Dominique D’Onofrio

Les nommés pour le Prix Dominique D’Onofrio, qui récompense le talent le plus prometteur parmi les débutants en Jupiler Pro League, sont également connus. Robin Mirisola, prêté par Genk à OH Louvain, Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) et Josué Vergara (La Gantoise) sont en lice.

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Les lauréats seront dévoilés le lundi 14 décembre lors de la cérémonie de remise des prix à Grimbergen. Un second tour de vote départagera d’ici là les quatre candidats au Trophée Raymond Goethals.