Chaque année ou presque, on peut trouver de jeunes belges prometteurs dans l'équipe réserve du PSV. Cette saison ne fait pas exception à la règle. Madi Monamay l'a encore rappelé avec une action exceptionnelle hier.

Il y a à peine cinq jours, Madi Monamay a livré ses toutes premières minutes sous le maillot des Diablotins en montant en fin de match contre les U21 italiens. Un beau coup de projecteur pour un joueur qui a quitté la Belgique en 2022, alors qu'il venait tout juste de fêter ses 16 ans.

Après avoir frappé ses premiers ballons à Tirlemont, Monamay a transité par Woluwe-Zaventem et Louvain. Il a ensuite été formé pendant trois ans à Genk. C'est là que le Bayer Leverkusen a été le chercher.

Le garçon est resté deux ans en Allemagne, avant de mettre le cap sur Eindhoven à l'été 2024. Depuis, il n'a cessé de gagner en importance avec la réserve du PSV.

Madi Monamay sort le grand jeu

Malgré la saison difficile de l'équipe (qui n'a gagné qu'un seul de ses neuf derniers matchs de deuxième division néerlandaise), notre compatriote de 20 ans est au rendez-vous.

Hier soir, il a carrément délivré l'assist du week-end en éliminant quatre hommes sur le côté gauche, avant de délivrer un centre tranchant, repris (presque) aussi joliment au petit rectangle. Petite précision, Monamay évolue comme...défenseur central.





Madi Monamay (2006 U21) with one of the best assist I have ever seen. Wow ! 😵‍💫👏 📹 @ESPNnl https://t.co/WBArn91qHP — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) November 20, 2026

Si son enchaînement face au leader de la série, l'Heracles Almelo, n'a finalement 'servi à rien' (défaite 2-1 des jeunes du PSV), cela pourrait inciter le PSV à lui faire passer un cap.