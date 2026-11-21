Tout juste retraité de l'équipe nationale, Romelu espérait se relancer avec son club de Fenerbahçe. Mais il n'a finalement joué qu'une mi-temps et a vu un but annulé.

Quelques jours après son annonce surprise de retraite internationale immédiate avec les Diables rouges, Romelu Lukaku, qui n'avait pas joué une seule minute au cours du dernier rassemblement, était titulaire avec Fenerbahçe pour le déplacement du club stambouliote à Kocaelispor.

But annulé

Peu en verve, le meilleur buteur de l'histoire de notre équipe nationale (94 buts) allait pourtan faire trembler les filets adverses juste avant la pause en prolongeant un centre venu du flanc gauche. Le but sera finalement annulé après analyse des images du VAR où l'on peut voir notre compatriote toucher le ballon de manière complètement involontaire. Il n'est pas impossible qu'il ne s'en soit même pas rendu compte dans le feu de l'action.

Lukaku eliyle gol attı. #KSvFB https://t.co/pig7QvqWry — IN A GOL (@inagoltv) November 21, 2026

Remplacé dès la mi-temps

Mais cela n'a pas suffi aux yeux de son nouvel entraîneur, Emre, pour poursuivre la deuxième mi-temps. "Big Rom" est en effet resté au vestiaire à la mi-temps, cédant sa place à son concurrent Vedat Muriqi. Décidément, le transfert de Romelu Lukaku dans le Bosphore ne prend pas la tournure espérée. Certains y verront le signe d'un retour - espéré - plus rapide que prévu au sein de son club formateur, Anderlecht. En tout cas, la rumeur risque de reprendre de la vigueur alors que le mercato hivernal va débuter dans un peu plus d'un mois.



La retraite internationale de Romelu Lukaku change-t-elle ses plans pour un retour à Anderlecht ?