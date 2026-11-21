Le Club de Bruges se déplace à Malines ce samedi soir. Ivan Leko peut à nouveau compter sur Freddie Potts, qui avait dû manquer le choc face à Anderlecht. Et ce n'est pas le seul retour observé au sein du groupe.

Les Brugeois reprennent le championnat après la trêve internationale avec une sélection presque entièrement au complet. Jorne Spileers, qui a subi une légère blessure avec les Diablotins, est bien présent. Nicolò Tresoldi s'est également suffisamment remis de sa commotion cérébrale pour être sélectionné.

Potts revient après sa suspension

Le principal changement est le retour de Freddie Potts. L'Anglais avait dû faire l'impasse sur la rencontre contre Anderlecht après avoir reçu son cinquième carton jaune de la saison face à Zulte Waregem. Sa suspension désormais purgée, il peut à nouveau entrer en action.

Le retour de Potts signifie que Lynnt Audoor sort de la sélection. Un changement intervient également parmi les gardiens. Axl De Corte intègre cette fois le noyau pour le match, tandis qu'Argus Vanden Driessche est absent. Yann Sommer et Nordin Jackers restent quant à eux sélectionnés.

Diakhon de retour, pas Virgili

Autre élément notable : Mamadou Diakhon fait à nouveau partie de la sélection. L'attaquant avait récemment fait parler de lui après avoir quitté un entraînement prématurément, mécontent de son statut de remplaçant. Leko avait précédemment indiqué que le Français avait perdu du crédit en agissant ainsi, sans pour autant lui fermer la porte.



Jan Virgili est par contre toujours absent. L'ailier travaille individuellement à son retour et n'est pas prêt pour le déplacement à Malines. Pour le reste, Leko maintient les noms qu'il avait sélectionnés pour le choc contre Anderlecht.