"C'est absurde" : l'Union s'exprime sur le fond du litige entre Anderlecht et Bruges
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Vitor Bruno s'est présenté face à la presse pour préfacer la rencontre de dimanche contre Louvain. Ou plutôt pour revenir sur la saga du joueur formé en Belgique manquant sur la feuille de match à l'occasion du partage au Club de Bruges. Ivan Leko et David Hubert se sont également exprimé sur la question.
David Hubert s'exprime également sur le sujet
Côté unioniste, la routine de la feuille de match est assez simple. "Nous soumettons toujours la liste des joueurs un jour à l'avance. Nous savons à l'avance qui fait partie de la sélection et qui n'en fait pas partie. Des erreurs humaines peuvent arriver, car les blessés de dernière minutes rendent la situation un peu chaotique", concède David Hubert dans Het Laatste Nieuws.
"Il existe bien une sécurité automatique pour les suspensions, mais pas pour le reste. C'est absurde", s'interroge-t-il. "Mais je me concentre sur ce qui se passe sur le terrain. C'est là que l'on gagne ou perd des points, pas d'une autre manière".
Sur le fond du litige ente Anderlecht et Bruges, l'entraîneur de l'Union reste fidèle à sa ligne de conduite : "Les règles sont là pour être respectées et les erreurs doivent être sanctionnées. Mais avantager quelqu'un d'autre pour cette raison n'a aucun sens pour moi. Donc non, je ne voudrais pas recevoir de points supplémentaires dans ce genre de situation".
Ivan Leko prudent sur la question
En conférence de presse, Ivan Leko s'attendait à être invité à s'exprimer sur le sujet. Et comme on pouvait s'y attendre, l'entraîneur croate a pesé ses mots. "Je ne suis pas avocat. Bien sûr, j'ai une opinion, mais je préfère la garder pour moi. Mais les règles restent les règles. Si vous brûlez un feu rouge, vous êtes aussi en tort", avance-t-il, cité par Het Nieuwblad.
Le coach brugeois est tout de même rentré dans le débat : "Cette règle a assurément un impact sur la sélection, car pour certains postes, il faut consciemment choisir un Belge qui pourrait être moins bon que son concurrent. Mais nous ne pouvons qu'attendre de voir ce qui sera décidé".
Vitor Bruno s'est présenté face à la presse pour préfacer la rencontre de dimanche contre Louvain. Ou plutôt pour revenir sur la saga du joueur formé en Belgique manquant sur la feuille de match à l'occasion du partage au Club de Bruges.
Avec tout ce qui s'est déjà dit et écrit sur le sujet (jusqu'à cet après-midi encore à l'occasion des plaidoiries entre le Club de Bruges, Anderlecht et l'Union), Vitor Bruno s'attendait évidemment à être interrogé sur l'erreur administrative du Sporting sur sa dernière feuille de match.
Le Portugais ne s'était en effet pas encore exprimé sur le sujet. "Nous pouvons dire beaucoup de choses. Ce n'est pas mon département. Je dois m'occuper du terrain. Et on a été incroyables durant ce match. Chacun a son opinion sur les règles. Tout le reste a été dit dans les médias", avance-t-il, cité par La Dernière Heure.
Focalisé sur le sportif
Selon lui, l'affaire passe trop sous silence le travail de son groupe sur le terrain. "Ce choix n'a eu aucune interférence avec ce qui s'est passé sur le terrain. Le club a dit que c'était une erreur et on ne s'en cache pas. Mais on n'a pas donné assez de crédit à ce qui a été fait sur le terrain. On oublie à quel point les joueurs ont été grands".
Bruno n'imaginait pas autant de remue-ménage lorsqu'il a composé son groupe dimanche dernier. "Nous avons suivi la procédure comme d'habitude. Ce n'était pas une décision de dernière minute de ne mettre que cinq joueurs belges. Je ne connaissais même pas la règle. C'était une erreur qui n'a pas eu d'influence".
Rappelons que le respect des règles de composition d'une feuille de match ne repose pas entièrement sur le T1 du Sporting : le team manager a dû agir en urgence en raison de la décision tardive concernant Thelo Aasgaard. Le club dispose bien d'un système numérique l'informant de l'erreur qu'il s'apprêtait à commettre, sans que cela ne bloque la remise de la feuille de match.
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