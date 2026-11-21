"C'est absurde" : l'Union s'exprime sur le fond du litige entre Anderlecht et Bruges

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Vitor Bruno s'est présenté face à la presse pour préfacer la rencontre de dimanche contre Louvain. Ou plutôt pour revenir sur la saga du joueur formé en Belgique manquant sur la feuille de match à l'occasion du partage au Club de Bruges. Ivan Leko et David Hubert se sont également exprimé sur la question.