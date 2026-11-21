Si Roméo Lavia a de nouveau disputé un match entier avec Chelsea, Mike Penders cédait sa place entre les perches à Emiliano Martinez. Et ce n'était pas plus mal vu les quatre buts concédés à domicile par les "Blues" contre Chelsea.

Cela faisait 27 ans que Leeds n'avait plus triomphé à Stamford Bridge. Et pour mettre fin à cette série, les "Peacocks" n'ont pas fait dans le détail en marquant à quatre reprises contre leur hôte londonien.

Quatre buts pour Martinez mais aucun pour sa pomme

Heureusement pour Mike Penders serait-on tenté de dire, Xabi Alonso avait préféré l'écarter des perches, malgré un intérim géré avec brio, au profit de l'expérimenté Emiliano Martinez, pleinement rétabli de sa blessure. Les quatre buts concédés ce samedi ne plaideront pas en faveur de l'Argentin, champion du monde en 2022, même s'il n'en a aucun sur la conscience et qu'il a été abandonné par une défense londonienne complètement à la rue en ce début de week-end.

Quatrième rencontre complète de suite pour Lavia

Du côté de Roméo Lavia, on ne retiendra pas la prestation d'ensemble. La nouvelle coqueluche des supporters diaboliques n'a pas eu le même impact qu'avec la Belgique ou que lors de ses dernières sorties sous la vareuse des "Blues". Il a même écopé d'un carton jaune logique. Cependant, il a disputé sa quatrième rencontre complète avec Chelsea et pour un joueur aussi souvent sujet aux blessures depuis le début de sa carrière, c'est évidemment un cap important.

Lavia porte la poisse

Cependant, s'il était associé à du positif au début de saison, les apparitions de Lavia pendant 90 minutes avec Chelsea ne sont plus couronnées de succès. Lors de ces quatre duels, trois ont fini en défaites. Contre Sunderland et Leeds en Championnat et en Cup contre Liverpool, même si c'était lors de la séance de tirs au but. Il n'y a que contre Manchester United qu'il a connu la victoire, avec d'ailleurs une passe décisive à la clé.



S'il est devenu une sorte de porte-bonheur avec les Diables rouges, Roméo Lavia n'a pas encore pareil statut du côté de Stamford Bridge.