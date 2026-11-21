Très contesté, Jesper Fredberg est toujours bien le directeur sportif de la Sampdoria. Il semble être arrivé à ses fins pour sa priorité du moment.

Il y a un an et demi, Jesper Fredberg a retrouvé du boulot comme directeur sportif de la Sampdoria. Ce club historique du football italien traverse des moments très durs, vivant un début de saison catastrophique en Serie B italienne, malgré les arrivées de Yari Verschaeren et Bjorn Meijer.

Fredberg en a pris pour son grade : les supporters se sont réunis devant chez lui, déversant un tas de fumier et accrochant une banderole hostile devant son domicile. Le Danois est pourtant toujours bien en poste.

La Sampdoria compte sur Mezzotero pour se redresser

Outre la préparation du mercato hivernal, sa principale préoccupation du moment est de blinder Lorenzo Mezzotero. L'attaquant de 18 ans est l'éclaircie dans la grisaille génoise, il représente sans doute le plus grand talent de l'effectif.

Le Club de Bruges s'y intéresse d'ailleurs, mais n'est pas le seul : la Juventus et Dortmund seraient également sur le coup. Mais Fredberg n'entend pas perdre son attaquant de sitôt.

Le journaliste Rudy Galetti affirme ainsi que la direction de la Sampdoria a trouvé un accord avec Mezzotero pour prolonger son contrat jusqu'en 2030, avec une saison supplémentaire en option. Le Club de Bruges devra donc se montrer très persuasif pour le recruter.



Lire aussi… Deux questions juridiquement distinctes : pourquoi Anderlecht et Bruges n'ont pas fini de s'écharper›