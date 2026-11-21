Au Standard comme au RWDM, Moussa Sissako avait vécu une fin d'aventure particulièrement difficile. Le défenseur français est toujours marqué par sa résiliation de contrat au Stade Machtens.

Là où le passage de Moussa Sissako au Standard s'était terminé par un séjour dans le noyau B sous les ordres de Ronny Deila, celui au RWDM s'était soldé par une résiliation de contrat. Le joueur était alors blessé.

Les Molenbeekois avait écourté son prêt. Le motif ? Sissako était apparu avec le maillot de son frère Abdoulaye (alors à Courtrai, adversaire direct du RWDM dans la lutte pour le maintien) durant sa revalidation.

"Moussa n’aurait de toute façon plus joué cette saison, mais même s’il avait été fit nous aurions immédiatement mis fin à la collaboration. Dans le cadre professionnel, il y a des choses que nous ne pouvons pas laisser passer. Nous ne pensons pas que Moussa avait de mauvaises intentions, mais vu le contexte, c’est inacceptable", avait alors déclaré Maxime Vossen, le CEO de l'époque.

Moussa Sissako livre sa version de l'histoire

Contacté par le média Le Grand Rectangle, le défenseur ne comprend toujours pas : "Cette revalidation, je la faisais à l’extérieur du club, elle n’était même pas prise en charge par le RWDM, mais par moi-même. À ce moment-là, je mets le maillot que je veux. Et tu dois être encore plus compréhensif, sachant que c’est le maillot de mon frère".

"Ce n’est pas comme si je jouais au Standard et que je mettais le maillot d’Anderlecht en revalidation : là, ce serait débile. Mais mettre le maillot de mon frère, évidemment, il ne faut pas abuser", poursuit-il.





Le RWDM n'est pas sorti grandi dans cette affaire

Sissako comprend que la direction cherchait un prétexte pour mettre fin à la collaboration : "La vérité, c’est que pour le club, j’étais devenu une charge : j’avais encore mon salaire de Russie, que Molenbeek payait. Si je ne suis pas en activité, ça les dérange clairement de payer ce montant. Ils ont donc trouvé 'une excuse' pour rompre mon contrat et arrêter de payer. Ce n’était pas malin de leur part, parce qu’au final, ils m’ont payé, et même davantage".

L'ancien du Standard confirme qu'il aurait mieux fallu dialoguer pour trouver un arrangement et mettre fin à tout cela plus sereinement : "Oui, ça serait beaucoup mieux passé. J’aurais essayé d’être compréhensif, qu’on trouve un arrangement pour que tout le monde s’y retrouve. Mais ils ont voulu utilisé la manière forte, et ça n’a pas été payant pour eux : ils ont tout payé, et ils ont dû payer en plus. Ce n’était pas malin".