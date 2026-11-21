La saison dernière, Jerry Afriyie avait été l'une des bonnes surprises de la RAAL. Demain, il retrouvera les Loups malgré son peu de temps de jeu.

81 minutes toutes compétitions confondues : c'est le maigre temps de jeu de Jerry Afriyie avec Genk depuis le début de saison. Le petit Ghanéen n'a jamais été titulaire avec le Racing, pas même en Coupe de Belgique.

Il a pourtant été transféré dans le Limbourg contre cinq millions d'euros et s'était montré décisif dès sa première montée au jeu contre l'Antwerp. Mais depuis, la concurrence sur le front de l'attaque et une mystérieuse maladie l'ont écarté de l'équipe.

"Je me suis réveillé un matin avec le visage et les jambes tout enflés. C’était difficile à vivre. Heureusement, je vais mieux maintenant, mais je ne sais pas ce qui n’allait pas. Le staff médical a tout vérifié et a fait effectuer des examens supplémentaires, mais rien d'anormal n'a été constaté", explique-t-il dans Het Belang van Limburg.

Jerry Afriyie a faim de football

Désormais remis sur pied, Afriyie veut se montrer sous les ordres de Timmy Simons. A commencer par demain soir contre la RAAL ? Lors du dernier affrontement entre les deux équipes, l'attaquant de 19 ans était dans le camp d'en face et avait marqué, contribuant ainsi à ce fameux 5-5.

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"Si je marque à nouveau ? Oui, j’ai déjà une célébration en tête, mais c’est un secret que je ne dévoilerai pas ici. Ce sera quelque chose que je n’ai jamais fait pour aucun autre club. Ce sera fou si je marque mon premier but. Mais en fait, je ne célèbrerai pas comme ça ce week-end contre La Louvière. Je respecte mon ancien club et ses supporters. Si je marque, je réagirai avec beaucoup de calme".