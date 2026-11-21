Le Belgengate continue de secouer le football belge. Anderlecht a commis une erreur administrative sur la feuille de match contre le Club de Bruges en n'appliquant pas correctement les règles concernant le nombre de joueurs belges. Les Blauw-Zwart portent donc l'affaire devant les instances compétentes, mais la principale question juridique ne porte pas uniquement sur l'erreur d'Anderlecht.

Le véritable débat concerne le préjudice que le Club de Bruges aurait subi. La fédération belge de football fixe clairement le nombre de joueurs belges qui doivent figurer sur la feuille de match. Le fait qu'Anderlecht n'ait pas respecté cette règle peut donc avoir des conséquences.

Une erreur ne signifie pas automatiquement une défaite par forfait

Le Club de Bruges souhaite que le 1-1 initial soit transformé en une victoire 5-0 par forfait. Mais une telle sanction ne découle pas automatiquement de chaque infraction administrative. Il faut également déterminer si l'adversaire a réellement subi un préjudice.

C'est précisément le point délicat dans cette affaire. Tous les joueurs qui étaient sur le terrain durant le match étaient qualifiés pour jouer. Aucun joueur non qualifié n'a donc été aligné. Le préjudice potentiel pour le Club de Bruges réside surtout dans les possibilités de choix plus limitées sur le banc.

Leko avait-il moins de possibilités que Vitor Bruno ?

En raison de l'erreur d'Anderlecht, il y avait un étranger de trop sur le banc. Ivan Leko avait donc შესაძლოა moins de possibilités de changement que son homologue Vitor Bruno. Mais cet argument juridique suffit-il à attribuer deux points supplémentaires au Club de Bruges ?



C'est la question centrale à laquelle les instances compétentes devront répondre. Anderlecht risque donc bel et bien une sanction, mais cela ne signifie pas encore que le Club de Bruges obtiendra la victoire par forfait qu'il réclame. La sanction pour les Mauves et Blancs et la compensation pour les Blauw-Zwart sont juridiquement deux questions distinctes.