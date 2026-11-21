Fergal Harkin est désormais le directeur sportif de Bolton. L'ancien dirigeant du Standard y a retrouvé un peu plus de calme après ses années très agitées en bords de Meuse.

En août 2022, le Standard avait frappé un gros coup en embauchant Fergal Harkin. L'Irlandais avait travaillé pendant pas moins de douze ans du côté de Manchester City. Attiré par l'ambition de 777 Partners au Standard, il ne s'imaginait pas tout ce qui l'y attendait.

Il confirme à La Dernière Heure que les promesses non tenues par les propriétaires américains ont tout de suite rendu la situation très bancale. Malgré ça et le peu de moyens à sa disposition, Harkin a ramené quelques profils intéressants, notamment en prêts.

777 Partners a semé la pagaille

"On pourrait écrire un livre sur tout ce qu'on a traversé. Ce serait un best-seller. Je doute que l'avenir me réserve beaucoup de choses que je n'aie pas déjà vues au Standard. Rien que pour ça, l'aventure était incroyable", en sourit-il aujourd'hui.

Et pourtant, le natif de Ballyliffin est resté trois ans à Sclessin. "Je suis parfois trop gentil pour ce milieu", confirme-t-il.



Depuis, Fergal Harkin est passé à autre chose. Il y a un an et demi, il rebondissait du côté de Bolton. Pour sa première saison, le club est remonté en Championship.