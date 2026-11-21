Le malaise dont a été victime Vincent Kompany n'a fait que rappeler au Bayern Munich toute l'affection portée à Vince the Prince. C'est d'ailleurs avec pas mal d'émotion que le directeur sportif Max Eberl se souvient de son arrivée à l'Allianz Arena.

De finir à relégué avec Burnley à devenir l'entraîneur du Bayern, il y a un pas (et même plusieurs). C'est pourtant celui qu'a franchi Vincent Kompany il y a maintenant plus de deux ans. Max Eberl venait à peine d'être intronisé comme nouveau directeur sportif du club bavarois et était déjà face à une décision très commentée.

"Je suis arrivé au club à un moment où il était déjà clair que l'entraîneur (Thomas Tuchel) ne continuerait pas au-delà de la fin de la saison. Et maintenant, en regardant en arrière, je peux dire ceci : si j'avais présenté Vincent Kompany comme mon tout premier choix, je ne sais pas quelle aurait été la réaction. Le manager de Burnley, relégué, comme successeur de Thomas ?", s'interroge-t-il, interrogé par Säbener 51, le magazine officiel du Bayern.

Le Bayern a dû se montrer inventif

Kompany n'était de fait pas le plan A. "Bien sûr, nous avons passé en revue une liste de candidats. Julian Nagelsmann en faisait partie ; ce n'est un secret pour personne. J'avais une très bonne relation avec lui, mais il a décidé de prendre le poste avec l'équipe nationale d'Allemagne. Ralf Rangnick est aussi parti dans une autre direction.

Il a donc fallu trouver des alternatives. "Nous avons analysé le marché très minutieusement à l'époque, et tout ce que nous avons entendu sur le jeune entraîneur de Burnley était positif. À un moment donné, j'ai dit : "Bon, je vais juste appeler Vinnie' ".

Une révélation. "Nous avons parlé au téléphone avant notre demi-finale de Ligue des champions à Madrid. Après quatre heures, j'ai dû dire : "Désolé, il est 18 heures, je dois aller à la réunion d'équipe." - J'ai raccroché et j'ai pensé : Wow, ça fait du bien ! C'est un vrai personnage. Ensuite, j'ai demandé à Christoph Freund de se faire sa propre opinion sur lui. Il est revenu tout aussi convaincu".





Le board bavarois séduit par le cran de Kompany

Le Bayern n'en prenait pas moins un risque : "Vinnie a remporté la promotion avec Burnley avec 101 points, pour être relégué à nouveau la saison suivante. On aurait pu regarder ça et penser : Il n'arrive pas à faire le boulot ; il ne sait pas s'adapter. Mais nous l'avons vu différemment".

"Il a une philosophie footballistique claire. Il ne voulait pas se replier avec huit joueurs en défense et espérer un point contre Manchester City et Liverpool, avec leurs effectifs à un milliard d'euros, en Premier League. Il voulait gagner des matchs, et je l'ai vu comme un point positif", poursuit Eberl.

Les téléphones ont chauffé

Les bonnes relations avec Pep Guardiola ont fait le reste : "Je savais que Pep avait Vinnie sur sa liste de successeurs potentiels pour quand il déciderait finalement de quitter son poste de manager de Manchester City. Pendant toutes ces discussions, qui impliquaient aussi toujours Jan-Christian Dreesen et Herbert Hainer, j'ai suggéré que Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeneß appellent simplement Pep, puisqu'ils ont une bonne relation avec lui. Deux heures après cet appel, la réponse est revenue : "OK, on y va' ".

La discussion avec Kompany s'est terminée au finish : "Christoph et moi avons pris l'avion pour Manchester pour la réunion finale. À trois heures du matin, Vinnie a dit : 'OK, je voudrais dormir et en parler à ma femme'. Je me suis allongé sur son canapé. Il a demandé : "Qu'est-ce que tu fais ?" J'ai dit : 'Uli m'a dit que je n'ai pas le droit de quitter ta maison tant que tu n'as pas signé'. Il a alors dit : "Oui, Max, je le ferai. Mais je dois d'abord en parler à ma femme." À la fin, il a quand même réussi à me mettre dehors".