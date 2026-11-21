L’avenir d’Ameen Al-Dakhil au VfB Stuttgart est à nouveau remis en question. Le défenseur belge de 24 ans ne joue pratiquement pas au sein du club allemand et pourrait être autorisé à partir lors du mercato hivernal.

Selon le média allemand Kicker, Al-Dakhil fait partie des joueurs pour lesquels Stuttgart est ouvert à un départ. Le Suisse Leonidas Stergiou se trouve également dans cette situation. Les deux défenseurs ne sont pas parvenus à s’imposer comme des titulaires au sein de l’équipe.

Stuttgart ne retrouvera sans doute pas sa mise de départ

La situation est particulièrement douloureuse pour Al-Dakhil. Stuttgart l’avait recruté à Burnley durant l’été 2024 pour environ neuf millions d’euros. L’ancien défenseur du Standard et de Saint-Trond devait constituer un renfort important, mais sa progression a été freinée par des problèmes de blessures persistants.

Cette saison encore, son temps de jeu reste très limité. Al-Dakhil n’a disputé qu’un seul match de Bundesliga, montant en fin de rencontre lors de la victoire 4-2 contre le Bayer Leverkusen. Une place fixe dans le onze de départ semble donc actuellement très lointaine.

Un nouveau transfert en janvier ?

Stuttgart souhaiterait libérer de la place dans son noyau durant le mercato hivernal. Al-Dakhil et Stergiou sont dès lors considérés comme des candidats potentiels au départ. Le défenseur belge est pourtant encore sous contrat jusqu’à l’été 2028, ce qui signifie que Stuttgart n’est pas obligé de le vendre immédiatement.



Un départ avait déjà été évoqué l’été dernier. Al-Dakhil avait alors discuté avec Hull City, mais les négociations n’avaient finalement rien donné. Quelques mois plus tard, un transfert semble à nouveau envisageable.