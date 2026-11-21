Avec Jacky Mathijssen comme nouveau directeur technique, la RAAL s'est doté d'un renfort d'expérience. Le nouveau venu connaît le football belge comme sa poche...et aurait d'ailleurs aimé ne pas en découvrir certains aspects.

Tout au long de sa carrière d'entraîneur, Jacky Mathijssen a été témoin de quelques scènes aussi ubuesques que malsaines. "J’ai toujours senti qu’il y avait quelque chose qui clochait dans le football belge, et ça s’est confirmé par la suite", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

L'ancien sélectionneur des Diablotins a des exemples concrets : "Quand tu es entraîneur de Lokeren et que tu as six joueurs du même agent, qui te dit : ‘Qu’est-ce que tu vas faire ?’, tu as quand même un problème, ou je me trompe ? À Lokeren, à Louvain, au Beerschot...Cette gestion extérieure était présente partout".

Le football belge n'a pas attendu le Footbelgate pour magouiller

Lorsqu'on lui demande s'il fait allusion à l'agent de joueurs Dejan Veljkovic, Mathijssen opine du chef. Sa mainmise sur le football était tentaculaire.

Jacky Mathijssen n'a jamais franchi la ligne rouge. "Je me demandais parfois : ‘Comment est-ce que je me retrouve ici, au juste ?’ Peut-être qu’on pensait que j’étais plus souple. Je suis très fier de n’avoir joué aucun rôle dans cette page noire".



Il voulait avant tout se préserver. "Le métier d’entraîneur est déjà assez compliqué comme ça. C’est une atteinte à ta vie familiale et sociale, et même à ta santé. Cela dit, je n’ai pas toujours laissé les choses aller jusque-là. Là aussi, j’avais mes limites".