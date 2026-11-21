L’attaquante louvaniste Kadhiya De Ceuster, âgée de seulement 17 ans, a perdu son sang-froid après avoir été la cible présumée de propos racistes.

La rencontre entre La Louvière et OHL, disputée dans le cadre de la Lotto Super League, a été marquée par un incident à caractère raciste. L’attaquante louvaniste Kadhiya De Ceuster, âgée de seulement 17 ans, a perdu son sang-froid après avoir été la cible présumée de propos racistes. Une altercation qui s’est poursuivie jusque dans les couloirs du stade et qui a poussé OHL à déposer plainte.

Prise à partie par une mère supportrice

Tout est parti d’un geste survenu au coup de sifflet final. Entrée en cours de match, Kadhiya De Ceuster a violemment poussé une joueuse de La Louvière au sol. Un geste qui lui a immédiatement valu un carton rouge. Alors qu’elle regagnait les vestiaires, la jeune attaquante a ensuite été prise à partie par une supportrice. La situation a rapidement dégénéré, obligeant plusieurs personnes à intervenir pour la maîtriser.

Selon les premières explications avancées dans le camp louvaniste, cette réaction serait liée à des insultes racistes proférées à son encontre depuis les tribunes. Au micro de DAZN, sa coéquipière Jada Conijnenberg n’a pas caché son indignation.

"Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé, mais quelqu’un a crié quelque chose depuis les tribunes. Encore des propos racistes. Je ne comprends pas que de telles choses puissent encore avoir leur place sur un terrain de football", a-t-elle déploré.

"L'arbitre n'avait pas la situation sous contrôle"

La joueuse a également regretté la tournure des événements et les sanctions prises à l’encontre de sa coéquipière : "C’est ce qui explique sa réaction. Je suis intervenue à mon tour et j’ai également été sanctionnée. Je trouve cela regrettable. L’arbitre n’avait pas la situation sous contrôle. C’est vraiment décevant, d’autant plus qu’il s’agissait probablement d’un parent d’une joueuse adverse."





Une joueuse louviéroise impliquée aussi

La version communiquée par l’OH Louvain apporte davantage de précisions sur l’incident. Le club affirme que Kadhiya De Ceuster aurait d’abord été victime de propos racistes de la part d’une joueuse de La Louvière, avant de réagir en la poussant au sol. Mais l’affaire ne se serait pas arrêtée là. Alors que la jeune Louvaniste rejoignait les vestiaires, la mère de la joueuse adverse serait venue à sa rencontre pour lui demander des explications, tout en proférant à son tour des insultes racistes.

Profondément affecté par ces événements, le club louvaniste a fait part de sa vive indignation. Plusieurs joueuses et membres de l'encadrement ont tenté d'obtenir des explications auprès de l'arbitre après la rencontre. Ce dernier a toutefois assuré ne pas avoir entendu de propos à caractère raciste durant l'incident.

Une plainte officiellement déposée

OHL n'a pas tardé à réagir et a officiellement déposé plainte. Une nouvelle affaire qui relance, une fois encore, la question du racisme dans le football et de la protection des joueuses face à de tels comportements.