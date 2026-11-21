L'un des premiers enseignements de cette trêve internationale aura été l'absence de Koni De Winter du groupe des Diables. Le défenseur de l'AC Milan a décliné l'invitation, une attitude qui ne passe pas pour Jelle Vossen.

Sélectionné par Domenico Tedesco et Rudi Garcia, Koni De Winter ne le sera sans doute plus sous les ordres de Mark van Bommel. Parce que la concurrence est forte, avec Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Zeno Debast et Arthur Theate. Mais surtout à cause de son choix cet automne.

Devenu père, le défenseur de l'AC Milan a préféré rester auprès des siens plutôt que de venir à Tubize pour rester 180 minutes sur le banc.

Plus que la cinquième roue du carrosse belge ?

Une décision qui sidère Jelle Vossen : "Pour moi, ça reste incompréhensible. À 24 ans, dire que tu ne viendras pas si tu ne peux pas jouer, j’ai du mal avec ça", s'indigne-t-il dans Het Nieuwsblad.

Lui-même ancien Diable Rouge, il estime que De Winter aurait pu recevoir sa chance : "Ce n’est pas comme s'il devait se battre contre je ne sais qui. Il aurait reçu des occasions de se montrer".



Steven Defour acquiesce : "Si Ngoy avait pris un carton jaune en Turquie, il aurait été suspendu et Van Bommel aurait dû effectuer un changement. Mais c’est vrai que De Winter a eu des occasions par le passé. Il ne les a pas saisies".