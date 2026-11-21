Kompany de retour en plein cauchemar : le Bayern confirme le pire pour Harry Kane
Photo: © Photonews
Pour son retour sur le banc du Bayern Munich, Vincent Kompany a dû composer avec la sortie sur blessure d'Harry Kane. L'Anglais n'a pas pu poursuivre après un duel malheureux.
Harry Kane touché au ligament
Sorti après 20 minutes à la suite d'un contact avec le défenseur de Cologne Joël Schmied, Harry Kane avait d'abord tenté de reprendre part au jeu. Mais on comprend désormais mieux son incapacité à poursuivre : le Bayern a confirmé dans la nuit que son Ballon d'Or souffre d'une rupture du ligament syndesmotique. Il sera ainsi sur la touche 'pour plusieurs mois'. Egalement sorti à la mi-temps, Michael Olise ne souffre lui 'que' d'une contusion au pied, il sera soigné dans les prochains jours. Le Bayern est littéralement décimé en attaque : Ismael Saibari, Luis Diaz et Serge Gnabry sont aussi sur la touche.
ℹ️ Syndesmosebandriss bei Harry Kane Harry Kane hat sich im Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln am Freitagabend einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Damit wird der 33-Jährige den Münchnern in den nächsten Monaten fehlen. 🔗 https://t.co/euDV1yGAG6 Gute Besserung, Harry! ❤️🩹— FC Bayern München (@FCBayern) November 20, 2026
Pour son retour sur le banc du Bayern Munich, Vincent Kompany a dû composer avec la sortie sur blessure d'Harry Kane. L'Anglais n'a pas pu poursuivre après un duel malheureux.
Le match de Kane s'est terminé après seulement vingt minutes. L'attaquant a reçu un coup à la cheville gauche et est resté au sol, visiblement souffrant. Il a tenté de continuer quelques instants, mais a finalement dû reconnaître qu'il ne pouvait pas poursuivre la rencontre.
Kompany doit directement s'adapter
Kane s'est blessé lors d'un duel avec le défenseur de Cologne Joël Schmied. Kompany a décidé de ne prendre aucun risque supplémentaire et a fait sortir sa star. Tom Bischof l'a remplacé.
Ce changement a nécessité une importante réorganisation pour le Bayern Munich. Avec Kane, ce n'est pas seulement l'avant-centre titulaire qui a quitté le terrain, mais aussi l'une des principales armes offensives de Kompany. Le jeune Lennart Karl a été repositionné à la pointe de l'attaque.
Grande incertitude autour de Kane
Pour Kompany, cette blessure tombe particulièrement mal. Le Bayern aborde une période chargée, avec plusieurs matches importants au programme. Une absence prolongée de sa machine à buts anglaise constituerait donc un sérieux coup dur.
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La gravité exacte de la blessure reste pour l'instant inconnue. Des examens complémentaires devront déterminer s'il s'agit d'une blessure sérieuse. Au Bayern, on espère évidemment que son remplacement était avant tout une mesure de précaution et que son meilleur buteur sera rapidement à nouveau disponible.
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