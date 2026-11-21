La direction de la RAAL confirme : "On a discuté avec ces entraîneurs"
Après le départ d'Edward Still, beaucoup d'entraîneurs ont été cités à la RAAL. La direction des Loups dévoile quelques noms avec qui les contacts ont été avérés.
Pour la première fois depuis sa spectaculaire renaissance, la RAAL a dû se livrer à un exercice périlleux : nommer un nouvel entraîneur en cours de saison. Jamais les Loups n'avaient dû virer un coach en plein exercice.
Très vite, le nom d'Yves Vanderhaeghe a été cité comme potentiel successeur d'Edward Still. "On a bel et bien rencontré Yves Vanderhaeghe", confirme le directeur général Toni Turi sur le plateau d'Antenne Centre.
La RAAL a dû agir vite
Mais ce n'est pas allé plus loin : "Il est en poste. Et c'est un critère pour nous : on ne voulait pas débaucher le coach d'un club, qui plus est proche de chez nous et avec qui on a déjà eu assez de discussions".
"Je ne trahis pas de secret en disant que ce n'est pas forcément lui qui a dit qu'il ne voulait pas venir à la RAAL. On s'est dit qu'il valait mieux que ça ne se fasse pas", poursuit Turi.
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D'autres profils ont été étudiés : "On a en effet eu des contacts avec Nicky Hayen. Aussi avec Carl Hoefkens, via des agents. Mais Sven Vandenbroeck était une cible prioritaire de Jacky Mathijsen, qui le connaissait".
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