Kevin De Bruyne ne devrait pas débuter ce samedi soir avec Naples. Le Diable Rouge est annoncé sur le banc face au Torino. L'entraîneur Massimiliano Allegri souhaite l'utiliser, mais semble vouloir gérer soigneusement son temps de jeu.

Cette décision, dévoilée par le Corriere dello Sport, intervient après une période particulièrement chargée pour le milieu de terrain de 35 ans. De Bruyne a disputé plus de 140 minutes avec la Belgique durant la trêve internationale et s'est montré convaincant face à la Turquie et à l'Italie. Ses solides prestations avec les Diables Rouges ont particulièrement retenu l'attention dans la botte.

Les rumeurs autour du PSV ajoutent de l'agitation

Son avenir fait également beaucoup parler. Le PSV pousse pour attirer De Bruyne aux Pays-Bas. Le club d'Eindhoven devrait revoir son offre à la hausse, mais le club italien n'envisage pour l'instant pas de collaborer à un départ.

Ces rumeurs n'apportent pas vraiment la sérénité nécessaire autour du joueur. De Bruyne a en outre reçu un jour de congé supplémentaire après ses obligations internationales et est donc revenu à Naples plus tard que prévu. Ce repos était bienvenu après ses efforts en sélection.

Des retrouvailles particulières avec Manchester City

Allegri a toutefois une autre raison importante de ménager son meneur de jeu. Mardi, Naples se déplacera en effet à Manchester City en Ligue des Champions. Pour De Bruyne, il s'agira de retrouvailles très spéciales avec le club où il est devenu, durant de longues années, une véritable légende. D'autant plus que la saison dernière, Naples s'était déjà rendu à L'Etihad Stadium : Antonio Conte avait remplacé KDB après 26 minutes.



Le Limbourgeois devrait donc éventuellement entrer en jeu face au Torino, afin de pouvoir retrouver une place de titulaire mardi en Angleterre. Débuter contre son ancien club semble être l'objectif principal.