Le Club Bruges entend terminer l'année sur une bonne note. Actuellement bien positionnés, tant en championnat qu'en Ligue des champions, les "Blauw en Zwart" souhaitent maintenir cette dynamique sur la durée. Dans cette optique, la direction brugeoise garde un œil attentif sur le marché des transferts. Une nouvelle piste mènerait notamment au Panathinaïkos, où évolue un joueur qui aurait retenu l'attention des dirigeants belges.

Le Club de Bruges préparerait-il un nouveau coup sur le marché des transferts ? Selon les informations du spécialiste mercato Ekrem Konur, les "Blauw en Zwart" surveilleraient attentivement la situation de Santino Andino. Âgé de 21 ans, cet ailier évolue actuellement au Panathinaïkos, en Grèce, et possède la double nationalité argentine et italienne.

Le dossier s'annonce toutefois particulièrement disputé. Benfica suivrait également de près le jeune joueur, tandis que Bologne, Parme et le PSV Eindhoven figureraient aussi parmi les clubs intéressés, toujours selon Ekrem Konur.

Sous contrat avec le club athénien jusqu'en juin 2030, Santino Andino est actuellement évalué à six millions d'euros sur Transfermarkt. Une opération qui pourrait donc nécessiter un investissement conséquent pour ses prétendants.

Un parcours prometteur en Argentine

Formé au sein du club argentin de Cruz Godoy, Santino Andino a progressivement gravi les échelons jusqu'à intégrer l'équipe première. Il y a disputé un total de 45 rencontres, avec un bilan de huit buts et cinq passes décisives.

Ses prestations en Argentine n'étaient pas passées inaperçues. Plusieurs formations européennes avaient déjà manifesté leur intérêt pour son profil avant même son départ vers l'Europe. D'après Ekrem Konur, certains de ces clubs ont continué à suivre son évolution depuis son arrivée au Panathinaïkos, en janvier 2026.





Un titulaire qui s'impose au Panathinaïkos

En Grèce, l'ailier semble avoir rapidement trouvé ses marques. Devenu un élément important du dispositif du Panathinaïkos, Andino bénéficie d'un temps de jeu conséquent et figure très régulièrement dans le onze de départ.

Sa contribution offensive témoigne également de son importance. Depuis le début de la saison, il a pris part à 21 rencontres, inscrivant deux buts et délivrant six passes décisives.

Des statistiques qui confirment sa progression et expliquent l'intérêt que suscite son profil sur le marché européen. Reste désormais à voir si le Club de Bruges décidera de concrétiser son intérêt et de passer à l'action face à une concurrence qui s'annonce importante.