Ce soir, Sven Vandenbroek coachera son premier match sur le banc de La Louvière. Le coach des Loups est un grand fan de l'approche de Franky Vercauteren.

Il est toujours intéressant d'aller consulter d'anciennes interviews dans un contexte nouveau. Il y a un an, Sven Vandenbroeck était l'entraîneur de Zulte Waregem, qu'il avait fait monter en D1A en même temps que Frédéric Taquin à La Louvière. Il doit aujourd'hui oeuvrer à sa succession chez les Loups.

Sans savoir qu'il coacherait la RAAL la saison suivante, Vandenbroeck en faisait un exemple à suivre : "Depuis 5 ou 6 ans, ils ont vraie stabilité, ils achètent des profils précis adaptés à leur projet… et les résultats suivent. Même si moi, je prône un football plus offensif", déclarait-il à la RTBF.

Marqué par Vercauteren

Une identité de jeu notamment inspirée par Franky Vercauteren. Ce dernier l'a formé à Malines et lancé en première division. "Il m’a guidé toute ma carrière. Il m’a appris l’exigence, la rigueur, les détails : tout ! Ce qu’il pouvait être dur", se souvient Vandenbroeck.

Son mentor lui inspire en fait un double sentiment : "Franky est aussi la plus mauvaise chose qui me soit arrivée… et je le lui ai dit ! Car son niveau était tellement haut que, plus jamais après lui, je n’ai eu de coach qui lui arrivait à la cheville. Je comparais mes autres coaches avec lui… et chaque fois, j’étais frustré. Ça m’a sans doute coûté trois-quatre années de ma carrière".

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Vandenbroeck a également apprécié l'évolution de l'ancien Diable Rouge : "Il était très strict au début, mais avec les années, il s’est assoupli. On est encore en contact et c’est une personne sociable et agréable. Oui, il était parfois têtu. Mais je trouve qu'un coach doit l’être : rester fidèle à ses principes et assumer ses choix, un peu comme un âne. Sinon tu te fais influencer et à la fin, tu perds les pédales".