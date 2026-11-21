Cette saison, Ilyes Ziani n'a toujours pas pu aider le RWDM en D1 FFA. Le staff médical le prépare pour la deuxième partie d'exercice.

Contraint au partage par Habay (qui est même passé à quelques minutes d'une victoire au Stade Machtens) le week-end dernier, le RWDM n'est pas encore parvenu à décrocher sa première victoire sous les ordres de Sébastien Grandjean, présent sur le banc depuis quatre rencontres.

A sa décharge, l'ancien entraîneur du SL 16 n'est pas gâté depuis son arrivée : le noyau est affaibli par les blessures. 7 des 24 joueurs du groupe était sur la touche pour le match du week-end, pratiquement un tiers des troupes.

Le RWDM veut remonter en D1B

Et parmi ces éclopés, il y a Ilyes Ziani. Lorsque son capitaine était en état d'enchaîner les rencontres, le RWDM était à un cheveu de la montée en première division. Son maître à jouer avait sorti une saison à 7 buts et 9 assists sous les ordres de Yannick Ferrera.

Mais lors du dernier exercice, une blessure au genou l'a contrarié dès le mois de septembre, ne le laissant débuter que deux matchs de D1B jusqu'en fin de saison.

Ilyes Ziani doit se montrer patient

Le 30 septembre dernier, pour sa première apparition en D1 FFA, c'est une lésion musculaire à l'adducteur qui l'a forcé à sortir sur civière contre Rochefort, cinq minutes à peine après son entrée au jeu.





Le pire a toutefois été évité : pas d'opération à prévoir. Sébastien Grandjean a d'ailleurs confirmé à SudInfo que son joueur devrait à nouveau être d'attaque pour le mois de janvier. Un renfort qui serait salutaire pour la deuxième partie de saison.

