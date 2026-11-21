Transféré à Newcastle pour 60 millions d'euros l'été dernier, Matias Fernandez-Pardo cherche encore ses marques en Premier League. Mais à en croire son entraîneur, le Diable Rouge est sur le bon chemin.

Malgré les difficultés rencontrées par Romelu Lukaku et la blessure de Loïs Openda, Mark van Bommel n'a pas appelé Matias Fernandez-Pardo lors du rassemblement de novembre, préférant reprendre Hugo Cuypers.

Il faut dire que l'ancien Lillois souffrait d'un virus avant la trêve. Mais au-delà de ça, il doit également s'adapter à ce nouveau monde que représente la Premier League. Ses premières apparitions s'étaient avérées assez inégales.

Un travail de fond pendant la trêve

Son entraîneur Matthias Jaissle explique toutefois que MFP est sur la bonne voie : "Il a utilisé la trêve de la meilleure façon possible. On n'a pas vraiment pu travailler sur l'aspect tactique d'équipe, mais on a pu travailler individuellement, de très près, vraiment, aussi à un niveau qu'on ne peut pas atteindre lorsque tout le monde est là.

"C'est pour cela que nous essayons de tirer le meilleur parti de cette période et nous espérons voir les résultats rapidement", explique-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.



Tantôt aligné comme avant-centre, tantôt comme milieu droit, Matias Fernandez-Pardo doit donc encore faire ses preuves chez les Magpies. Nul doute que son premier but aidera à le libérer.