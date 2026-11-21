Grâce à son passage historique à l'Antwerp, Mark van Bommel s'est fait un nom en Belgique, jusqu'à prendre en charge les Diables Rouges. Mais à l'époque, il aurait tout aussi bien pu signer à Genk.

Un doublé Coupe - Championnat historique, une dernière journée d'anthologie, une victoire contre le FC Barcelone en Ligue des Champions la saison suivante : Mark van Bommel est entré dans la légende de l'Antwerp entre 2022 et 2024.

Le coach néerlandais a déjà été cité dans d'autres clubs belges. Son nom a par exemple été associé plus d'une fois à Anderlecht. Il était alors libre depuis son départ du Bosuil.

L'Antwerp était à la lutte avec Genk

Ce qu'on oublie un peu plus, c'est que l'ancien milieu de terrain a également discuté avec un autre grand club belge avant son aventure anversoise. Alors qu'il était au chômage depuis des mois suite à son C4 à Wolfsburg, c'est Genk qui lui avait tendu la main.

"On ne saura jamais où en serait notre club si on avait signé, mais Mark a prouvé depuis lors que c’est un très bon coach. Il le montre avec les Diables Rouges", explique Peter Croonen, le président du Racing, interrogé par la RTBF.



La suite de l'histoire est connue. Avec ce clin d'oeil au destin près que la fameuse frappe de Toby Alderweireld offrant le titre au Bosuil a du même coup privé le Racing du sacre.