Mario Kohen regrette le manque de maturité de Charleroi face à Saint-Trond 2-2. L'entraîneur reconnaît que son équipe ne méritait pas de gagner.

La prestation de Charleroi face à Saint-Trond 2-2 n'a pas convaincu Mario Kohen. L'entraîneur carolo estime que son équipe a laissé trop de liberté aux Limbourgeois, malgré une supériorité numérique en première période. "Le STVV mérite ce point. Nous n'avons pas été bons sur ce match", a-t-il reconnu en conférence de presse. Pour lui, le Sporting doit accepter ce résultat et reconnaître ses erreurs.

Le Sporting avait bien entamé la rencontre, avec un but de Mbemba à la 19e minute. Mais l'exclusion de Shinkawa n'a pas facilité les choses comme prévu. "Nous avons perdu le contrôle défensif et celui du ballon, même avec un homme de plus." Kohen regrette le manque d'engagement dans les duels, un problème présent tout au long de la rencontre. Il estime que les 25 premières minutes de son équipe étaient bonnes.

Pas tueur devant le but

Pour le technicien, cette difficulté à profiter de la supériorité numérique s'explique par un manque de maturité. Les Zèbres ont trop reculé au lieu de continuer à mettre la pression. "Nous n'avons pas osé pousser. Il nous a manqué ce moment où l'on décide de prendre cette équipe et d'y aller." Kohen refuse de rejeter la faute sur ses joueurs. "C'est ma responsabilité, je ne veux pas mettre cela sur leur dos", insiste-t-il.

Le STVV devrait être dans le top 6 d'après Kohnen

L'exclusion de Khalifi à la 56e minute a changé les rapports de force. Kohen considère que le deuxième carton jaune était justifié, contrairement au premier. Saint-Trond a pris plus d'initiatives, jusqu'à égaliser à la 88e minute. "On sentait que le but pouvait tomber à n'importe quel moment. C'est une équipe qui joue l'Europe et qui devrait être dans le top 6. Elle n'a rien à faire à sa place actuelle", reconnaît le coach. Il souligne la différence d'expérience entre les deux équipes, estimant que les Limbourgeois ont mieux géré les moments importants.

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Malgré la déception, Kohen espère que ce partage ne laissera pas de traces. Le Sporting devra analyser sa prestation pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, avant de se tourner vers Beveren, son prochain adversaire.