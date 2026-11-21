Ce soir, Tubize-Braine recevra le RWDM pour ce qui constitue l'une des affiches du week-end en D1 FFA. Les Brabançons en profiteront pour présenter leurs nouveaux hommes forts aux supporters.

Troisième de D1 Amateurs, Tubize-Braine reçoit le RWDM, sixième. Un choc entre deux prétendants au titre et à un retour tant attendu dans le football professionnel. Mais au-delà de l'affiche, un autre événement est attendu de longue date au Stade Leburton.

Comme l'écrit L'Avenir, Tubize-Braine va en effet présenter ses nouveaux investisseurs au public. Une officialisation dont le club se réjouit après avoir longtemps prospecté en coulisse.

Qui pour faire grandir Tubize-Braine ?

En tant que président d'honneur et ambassadeur, Eden Hazard fait marcher ses contacts pour aider le club à se doter de nouveaux capitaux, dans l'optique de se structurer comme il se doit pour le football professionnel.

Au printemps dernier, un groupe d'investisseurs grecs accompagné de l'ancien international ivoirien Gervinho (ex-coéquipier d'Eden Hazard à Lille) avait transmis une lettre d'intention, mais l'opération n'avait finalement pas abouti.



C'est donc avec une effervescence certaine que le Stade Leburton se prépare à découvrir les nouveaux élus et l'ambition affichée. Il ne restera alors plus qu'à confirmer sur le terrain.