Dans un peu moins d'une heure, Chelsea défiera Leeds. Comme 'redouté', Mike Penders a repris place sur le banc des Blues.

À son retour de la trêve internationale passée chez les Diables Rouges, Mike Penders a reçu de la part de Chelsea son prix d'auteur de l'arrêt du mois. Sa claquette du bout des doigts contre Manchester United avait fait sensation outre-Manche.

Mais l'ancienne pépite savait qu'un autre enjeu plus important entourait son retour à Londres : celui de la place de numéro un dans les buts des Blues.

Xabi Alonso a fait son choix

Car si notre compatriote a pu s'exprimer entre les perches, c'est d'abord parce qu'Emiliano Martinez était retenu à l'infirmerie depuis plus d'un mois. Victime d'un gros choc contre Everton, l'Argentin est aujourd'hui de retour.

Les excellentes prestations de Penders ont suscité le débat en Angleterre : Xabi Alonso le renverrait-il sagement sur le banc ? La composition de cette après-midi a apporté une réponse claire.

C'est bel et bien Martinez qui gardera les cages de Chelsea, Mike Penders retrouve le banc des Blues après son intérim de sept matchs. Roméo Lavia est quant à lui titulaire.



