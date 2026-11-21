Moins utilisé ces dernières semaines du côté d'Eindhoven, Noah Fernandez a eu droit à plus de temps de jeu ce samedi après-midi.

Présenté comme l'une des futures pépites belges en devenir, Noah Fernandez ne pense pas encore au jour où son compatriote - et inspiration - Kevin De Bruyne pourrait devenir un nouveau concurrent pour lui dans le milieu de terrain du PSV Eindhoven.

Noah Fernandez a même profité du début de saison pour accumuler du temps de jeu avec quatre titularisations lors des quatre premières journées et même un but lors de la journée inaugurale, contre le Fortuna Sittard.

Fernandez n'avait plus joué autant depuis fin août

Depuis Peter Bosz l'utilise beaucoup moins souvent et il est même resté quatre rencontres sur le banc pour seulement deux montées lors des six derniers matchs. Sa dernière apparition remontait au 31 octobre où il avait reçu une demi-heure de jeu lors du large succès contre Willem II (7-0).

Ce samedi, pour le déplacement à NEC Nimègue, Noah Fernandez figurait de nouveau sur le banc, mais est entré au jeu plus tôt que prévu en raison de la blessure du taulier brésilien Mauro Junior. Le jeune Belge a ainsi pu jouer 49 minutes de jeu, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la 3e journée de championnat, le 30 août.

Le fils de van Bommel encore buteur



Sans être étincellant, Noah Fernandez a participé à la large victoire des siens (1-4), ce qui permet au club d'Eindhoven de rester en tête de l'Eredivisie. Parmi les buteurs du PSV, il y avait l'ancien Brugeois et Roularien Ivan Perisic - sur pénalty - et le fils du sélectionneur Mark van Bommel, Ruben, auteur de sa cinquième réalisation de la saison.