Un jeu vidéo a provoqué des problèmes inattendus à Arsenal. Christos Tzolis, qui avait impressionné pendant deux saisons au Club de Bruges, avait involontairement révélé sa titularisation contre Liverpool avant la trêve. Non pas via une interview ou les réseaux sociaux, mais en composant sa propre équipe en Fantasy Premier League (FPL).

L’attaquant grec venait tout juste de revenir d’une blessure aux ischio-jambiers au début du mois de novembre et a immédiatement été titularisé à Anfield. Arsenal a remporté cette rencontre 0-1, mais un fait assez inattendu s’était produit durant la préparation.

Tzolis s’était en effet déjà sélectionné dans son onze virtuel comme capitaine (ce qui lui permettait de doubler ses points) pour le week-end, ce qui signifiait que sa présence dans l’équipe pour le match ne faisait plus le moindre doute. Ce qui aurait pourtant dû être le cas aux yeux de Liverpool.

Arteta veut absolument éviter les fuites

Mikel Arteta n’a pas du tout apprécié après coup. Le manager d’Arsenal a confirmé que le club avait pris des mesures afin d’éviter ce genre de situations à l’avenir. Les joueurs ne peuvent désormais plus se sélectionner ou choisir leurs coéquipiers dans ce jeu de fantasy très populaire.

"C’est quelque chose de nouveau dans notre société. Nous n’avions jamais été confrontés à cela auparavant", a réagi Arteta. L'entraîneur espagnol confirme que les informations concernant la composition doivent rester en interne le plus longtemps possible. Un jeu innocent peut autrement offrir involontairement un avantage important à l’adversaire.

Tzolis a entre-temps retenu la leçon. Le Grec a utilisé son joker, qui lui permet de modifier toute son équipe virtuelle en une seule fois, il a désormais écarté tous les joueurs d’Arsenal. Avec plus de onze millions de participants dans le monde, la Fantasy Premier League est particulièrement populaire, y compris parmi les footballeurs qui évoluent eux-mêmes au plus haut niveau.





Chelsea a également été confronté à la situation

Arsenal n’est d’ailleurs pas le seul grand club anglais chez qui la FPL a suscité des discussions. Chelsea avait lui aussi déjà connu une polémique autour de João Pedro. L’attaquant brésilien avait été retiré en masse des équipes fantasy de ses coéquipiers, des membres du staff et de ses proches juste avant un match, après s’être blessé à l’entraînement. Son absence avait ainsi été révélée prématurément. Xabi Alonso avait réagi avec moins de virulence