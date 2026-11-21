Officiel : le RWDM accueille un ancien gardien de La Gantoise et de l'Olympic Charleroi
Même si le mercato ne commence que dans plus d'un mois, les joueurs libres peuvent toujours être embauchés. C'est ainsi que le RWDM a étoffé son groupe avec un gardien supplémentaire.
Sixième de D1 FFA, toujours sans victoire depuis l'arrivée de Sébastien Grandjean, le RWDM est sous pression. Le nouvel entraîneur n'est pas gâté : près d'un tiers du noyau était blessé à l'occasion du dernier match.
Le club cherchait donc à se renforcer et le fait avec l'arrivée d'un nouveau gardien. Les Molenbeekois ont en effet annoncé la signature de Matthias Van Hecke.
Une nouvelle doublure pour Theo Defourny ?
Le portier belge de 23 ans était libre depuis la fin de son aventure à l'Olympic Charleroi l'été dernier. Il y était réserviste, disputant tout de même quatre matchs de D1B avec les Dogues.
Né à Gand, Matthias Van Hecke a arrêté ses premiers ballons à Deinze, avant de passer deux ans au centre de formation du Cercle de Bruges et deux autres saisons à La Gantoise. Il a ensuite transité par le Sparta Petegem et le MVV Maastricht.
Après une première période sans club, Van Hecke s'était recasé à Wetteren, avant ces deux saisons à l'Olympic, où il était donc de la partie lors de la saison de la montée en D1B. Bis repetita au Stade Machtens ? C'est tout ce qu'espère le RWDM.
🔄 | ✅️ Le RWDM a officialisé le recrutement d’un nouveau gardien en la personne de Matthias Van Hecke 🇧🇪. Libre de tout contrat depuis le 1er juillet 2026, à l’issue de ses deux saisons à l’Olympic Charleroi 🇧🇪, le portier belge de 23 ans, formé au KMSK Deinze 🇧🇪, a également évolué au RFC Wetteren 🇧🇪 et au MVV Maastricht 🇳🇱. Bienvenue, Matthias ! 🖤🤍❤️ 📰 (https://t.co/XxIRFk4RHW)— 𝐑𝐖𝐃𝐌 𝐅𝐢𝐝𝐞𝐥𝐬 🇾🇪 (@RWDM_Fidels) November 21, 2026
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