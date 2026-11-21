Même si le mercato ne commence que dans plus d'un mois, les joueurs libres peuvent toujours être embauchés. C'est ainsi que le RWDM a étoffé son groupe avec un gardien supplémentaire.

Sixième de D1 FFA, toujours sans victoire depuis l'arrivée de Sébastien Grandjean, le RWDM est sous pression. Le nouvel entraîneur n'est pas gâté : près d'un tiers du noyau était blessé à l'occasion du dernier match.

Le club cherchait donc à se renforcer et le fait avec l'arrivée d'un nouveau gardien. Les Molenbeekois ont en effet annoncé la signature de Matthias Van Hecke.

Une nouvelle doublure pour Theo Defourny ?

Le portier belge de 23 ans était libre depuis la fin de son aventure à l'Olympic Charleroi l'été dernier. Il y était réserviste, disputant tout de même quatre matchs de D1B avec les Dogues.

Né à Gand, Matthias Van Hecke a arrêté ses premiers ballons à Deinze, avant de passer deux ans au centre de formation du Cercle de Bruges et deux autres saisons à La Gantoise. Il a ensuite transité par le Sparta Petegem et le MVV Maastricht.

Après une première période sans club, Van Hecke s'était recasé à Wetteren, avant ces deux saisons à l'Olympic, où il était donc de la partie lors de la saison de la montée en D1B. Bis repetita au Stade Machtens ? C'est tout ce qu'espère le RWDM.



