Mika Godts aura-t-il enfin plus de temps de jeu à Paris dans les prochaines semaines. Après la lourde blessure de Kvira Kvaratskhelia, c'est Désiré Doué qui risque de rester sur le flanc pour de longs mois. Un concurrent de moins pour le jeune ailier, toujours utilisé avec parcimonie par Luis Enrique.

Le Paris SG continue son petit bonhomme de chemin puisqu'il a battu l'OGC Nice d'Axel Witsel ce samedi (1-3). Mis à l'honneur lors du match contre l'Italie, le désormais retraité diabolique a joué que 78 minutes avant de céder sa place. C'est toujours plus que Mika Godts qui a attendu la 62 minutes avant de fouler la pelouse niçoise.

Pourtant, l'ancien de l'Ajax a dû espérer secrètement pouvoir le faire peu avant la mi-temps. Alors qu'il semblait retrouver progressivement ses sensations après une trêve internationale perturbée par des pépins physiques, Désiré Doué a été victime d'une blessure particulièrement inquiétante ce samedi, lors du déplacement parisien sur la pelouse de l'OGC Nice, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.

Doué buteur puis touché au genou

La soirée avait pourtant bien commencé pour l'international français. Auteur du deuxième but parisien à la 32e minute, le jeune attaquant venait de donner un avantage précieux aux siens. Mais quelques minutes plus tard, le sourire a laissé place à une vive inquiétude. Sur une action en apparence anodine, alors qu'il tentait de protéger son ballon, le joueur de 21 ans a effectué un mauvais appui et s'est immédiatement écroulé au sol, se tenant le genou droit.

Ferran Torres préféré

La douleur semblait particulièrement intense. Rapidement entouré par le staff médical parisien, Doué a finalement dû quitter la pelouse sur une civière, le visage marqué par la souffrance et les larmes. Une scène difficile à regarder pour ses coéquipiers, visiblement très préoccupés par l'état de santé de leur jeune partenaire. Ferran Torres est entré en jeu pour le remplacer et non Mika Godts, alors que celui-ci est plus un ailier gauche naturel, là où l'Espagnol est un profil polyvalent, capable de jouer sur les deux flancs et en pointe.

Remplaçant d'Akliouche

C'est peu après l'heure de jeu que Mika Godts entrera lui aussi au jeu, à la place de l'ailier droit Maghnes Akliouche. En attendant un verdict médical définitif pour Désiré Doué, le Belge doit se dire qu'il pourrait avoir une belle chance à saisir dans les prochaines semaines, surtout que cette blessure de l'international français s'ajoute à celle de Kvira Kvaratskhelia, qui sera absent pour de longs mois.





On l'a vu, le réflexe premier de Luis Enrique a été de faire appel à l'expérience d'un champion du monde. Néanmoins, avec un joueur en moins dans la rotation, Godts recevra d'office plus de temps de jeu et devra profiter de cette période pour tenter de montrer à Luis Enrique qu'il est plus qu'un simple joueur de rotation qu'on utilise une fois de temps en temps.