Ancien joueur de l'Overpelt Lommel en deuxième division entre 2005 et 2008, Vincent Euvrard vivra un déplacement un peu particulier au Soevereinstadion avec le Standard ce dimanche. Un déplacement dont il se méfie beaucoup et qu'il a préfacé en conférence de presse.

Privé de cinq éléments, dont Andi Zeqiri, Vincent Euvrard sait que le déplacement du Standard à Lommel ne sera pas une partie de plaisir ce dimanche. En conférence de presse vendredi, le T1 des Rouches a préfacé ce déplacement au bord du Sahara limbourgeois.

"Est-ce un match piège ? Non, parce que l'adversaire est plus haut que nous au classement. Mais c'est un match qui représente une énorme opportunité. Si on réussit à battre notre adversaire, on gagnera au moins une place au classement et on se rapprochera du top 5. C'est une opportunité d'enchaîner après notre belle victoire contre Beveren", a déclaré le mentor liégeois.

Vincent Euvrard s'attend à un déplacement difficile à Lommel

"Les gens qui estiment que c'est un match piège pour le Standard n'ont pas fait attention à l'historique de Lommel à domicile contre plein de grands clubs. Ils ont perdu contre Bruges de peu et ont battu Gand en étant très compétitifs pendant le match. Ils ont battu Westerlo 4-0", a énuméré Vincent Euvrard.

"Lommel a montré trop de belles choses pour qu'on puisse le sous-estimer. C'est un déplacement qui nous demandera une performance hyper solide pour s'imposer. Notre objectif est d'aller gagner là pour les dépasser", a lancé l'entraîneur du Standard, pour qui ce déplacement ne sera pas totalement comme les autres en raison de son attachement à la région limbourgeoise et de son passé de joueur à Lommel, entre 2005 et 2008.

Le T1 des Rouches se souvient de ses années limbourgeoises

"J'ai signé là-bas quand je revenais d'Eredivisie (le FC Den Bosch, ndlr) et de blessure. Lors de ma première saison, on a raté la promotion en D1 lors de la dernière journée à Louvain. Mais j'ai plein de bons souvenirs dans ce club. C'est bien qu'il soit à nouveau en D1A, car c'est un club qui a des supporters loyaux et qui, dans le passé, a joué son rôle en D1A", rappelle Vincent Euvrard.



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"Je me souviens du Lommel des années 90 avec Ronny Van Geneugden, Kalilou Fadiga ou Mirek Waligora. C'était un fameux déplacement, et ça l'est toujours. Lommel a pas mal de moyens grâce au City Football Group. Ils ont accès à des jeunes à fort potentiel qu'ils entourent de Belges d'expérience. Je suis vraiment content pour eux. On voit qu'il y a 8 000 ou 9 000 personnes à domicile et que ça revit. C'est bien", a souri Vincent Euvrard, qui ne voudra justement pas que tout ce beau monde sourie dimanche au Soevereinstadion.