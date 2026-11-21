Contre le Cercle de Bruges, Doğucan Haspolat a disputé son premier match de la saison. Le milieu de terrain turc souffrait de la malléole depuis des mois.

L'heure n'est pas à la fête à Westerlo. Les Campinois ont réalisé un superbe début de saison mais restent désormais sur un triste bilan d'un point sur douze. Hier soir, l'équipe s'est montrée moins friable que contre Charleroi (défaite 1-5) mais a cette fois beaucoup moins montré offensivement (défaite 1-0 au Cercle de Bruges).

Seule bonne nouvelle de la soirée, le retour du capitaine Doğucan Haspolat. Le médian turc n'avait plus joué depuis la saison dernière à cause d'une blessure à la malléole.

Haspolat trouvait le temps long à l'infirmerie

La trêve internationale a permis la fin de sa revalidation. Avant le match, cet habile donneur de coup franc se montrait confiant : "Dans ma tête, je n'ai pas le choix. J'ai ressenti pendant les matchs d'entraînement que je n'avais pas joué depuis un moment, mais d'un autre côté, je n'ai pas l'impression d'être physiquement en retard. Après tout, j'ai fait beaucoup de cardio ces derniers mois".

Pour un retour, Haspolat a tenu le choc. Après des mois sur la touche, il a récupéré son brassard et est resté 82 minutes sur le terrain, ne parvenant toutefois pas à empêcher la défaite des siens.



Mais se remettre de la plus lourde blessure de sa carrière laisse forcément des traces : "Ces derniers mois, j'ai ressenti des muscles que je n'avais pas utilisés depuis des années".