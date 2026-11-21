Dimanche, l'Allemagne va vivre un derby du nord assz chaud entre le Werder Brême et Hambourg. L'une des figures qui cristalise les tensions n'est autre que Ludovit Reis, arrivé à Brême en provenance de Bruges l'été dernier.

Devenu un cadre d'Hambourg, Ludovit Reis avait convaincu le Club de Bruges de débourser six millions d'euros en juillet 2025. Mais le milieu de terrain néerlandais n'est jamais parvenu à s'imposer.

Si bien qu'un an seulement après son arrivée, le Club a consenti à le céder gratuitement au Werder Brême. Chez nos voisins, le transfert a fait beaucoup parler.

Un derby sous haute tension

Car après avoir joué pendant quatre ans au HSV, signer au Werder est une véritable trahison. Les deux clubs sont de grands rivaux, il n'y a qu'à voir comment les joueurs d'Hambourg ont été accompagnés par les feux d'artifice lors de leur tour en bateau d'avant-hier soir.

🎆⛴️ Hamburger SV players thought they were on a routine evening boat cruise last night, until hundreds of ultras lit up the harbour with flares, fireworks, chants ahead of the Nordderby against Werder Bremen this weekend. 🔵🇩🇪 Only head coach Merlin Polzin and club officials knew the surprise was coming. That is next-level derby passion! 🔥🤯 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 20, 2026

Dans le camp d'en face, Ludovit Reis a vécu cela de manière plus personnelle, avec bon nombre de lettres de menace reçues. "Les émotions font partie du football. Je peux comprendre ces émotions, mais il y a des limites. Quand il s'agit de ma famille, ça va trop loin", s'est-il indigné en conférence de presse, relayé par Kicker.





L'ancien brugeois veut répondre sur le terrain : "Je mentirais si je disais que ce match n'est pas chargé d'émotion pour moi. Mais je suis un athlète qui veut gagner, je joue pour le Werder Brême et je me sens très bien ici".