Arnaud Bodart est dans de sales draps au Havre : son équipe enchaîne les déconvenues. A titre personnel, le Liégeois relève tout de même la tête et est à créditer d'un bon match contre Troyes.

Arrivé au Havre en toute fin de mercato, Arnaud Bodart avait commencé les quatre premiers matchs sur le banc au profit d'un autre ancien gardien de Pro League : Gauthier Gallon. Mais il s'est finalement imposé entre les perches avant la trêve.

Hier, il a ainsi disputé un troisième match consécutif comme titulaire. Au niveau des résultats à proprement parler, cela n'a pas changé grand-chose : une septième défaite en sept matchs depuis l'arrivée de Bodart.

Le Havre terriblement fragile

L'ancien gardien du Standard et de Lille en est déjà à dix buts encaissés en trois rencontres. Et on s'en doute, pas encore de clean sheet. Hier, Le Havre s'est ainsi incliné 3-1 à Troyes. Pour la lanterne rouge, l'occasion était pourtant belle de se relancer face à l'avant-dernier.

Les visiteurs avaient pourtant ouvert le score dès la troisième minute. Bodart avait pourtant sorti cinq arrêts de grande classe. Mais les Havrais ont fini par craquer dans la dernière demi-heure.



De son côté, Troyes peut souffler et sort de la zone rouge. L'ESTAC a d'ailleurs fait monter Timothée Nkada en fin de match. L'ancien attaquant du Standard était titulaire en début de saison mais a perdu sa place avant la trêve.