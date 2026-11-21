La règle du combi reste une source de frustration pour de nombreux supporters belges. Sam Kerkhofs, propriétaire du Sporting Hasselt, en a lui aussi assez. Sur les réseaux sociaux, il a fait part de son mécontentement concernant le déplacement obligatoire en bus pour le match contre Eupen.

"Un énième but contre son camp", lance sèchement Kerkhofs. Le Sporting Hasselt se déplace à Eupen ce samedi à 16 heures, avec la règle du combi à nouveau d'application.

Même la famille et les amis obligés de prendre le bus

Selon Kerkhofs, la mesure va particulièrement loin. Même les membres de la famille et les amis des joueurs sont obligés de se rendre au match en bus. Il ne comprend pas pourquoi aucune autre solution n'est possible.

De zoveelste own goal van het voetbal. Morgen spelen we om 16u in Eupen. Eupen tegen Hasselt, en toch geldt er een combiregeling (!). Zelfs familie en vrienden van spelers moeten verplicht met de bus komen. Er gaat zoveel geld naar de veiligheid van voetbalwedstrijden. Dan moet er toch meer mogelijk zijn dan supporters voortdurend te pesten? Neem het aub niet als vanzelfsprekend dat supporters dit blijven pikken en naar het voetbal blijven komen. We moeten op zoek naar andere oplossingen om wedstrijden veilig te laten verlopen, zonder de supporters daarvoor te straffen. Voetbal hoort een feest te zijn. — Sam Kerkhofs (@samkerkhofs) November 20, 2026

"Tant d'argent est consacré à la sécurité des matchs de football. Il doit tout de même être possible de faire autre chose que de harceler constamment les supporters ?", s'interroge-t-il.

Kerkhofs craint de voir des supporters renoncer

Le propriétaire du Sporting Hasselt avertit que le monde du football ne doit pas considérer la fidélité des supporters comme acquise. Selon lui, ce genre de dispositifs risque d'en dissuader plus d'un à continuer à venir au stade.





"Nous devons chercher d'autres solutions pour que les matchs se déroulent en toute sécurité, sans pour autant punir les supporters", affirme Kerkhofs, avant de conclure : "Le football doit être une fête".